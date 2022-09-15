Ондржей Кричфалуши - статистика
#41 | Защитник
|Имя
|Ондржей
|Фамилия
|Кричфалуши
|Команда
|Славия
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 марта 2004 (18 лет)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Ондржей
|Фамилия
|Кричфалуши
|Команда
|Славия
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 марта 2004 (18 лет)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|Был в запасе
|Славия
|2:0
|Словацко
|Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Славия
|2:0
|Зброевка
|Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Славия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|Был в запасе
|Славия (Прага)
|1:1
|Сивасспор (Сивас)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Балкани (Сува Река)
|0:1
|Славия (Прага)
|13.10.2022
|86' -90'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|2:0
|Славия (Прага)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Славия (Прага)
|0:1
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Славия (Прага)
|3:2
|Балкани (Сува Река)