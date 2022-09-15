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    Ондржей Кричфалуши - статистика

    #41 | Защитник
    Имя Ондржей
    Фамилия Кричфалуши
    Команда Славия
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 марта 2004 (18 лет)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 Был в запасе Славия 2:0 Словацко Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
    11.02.2023 Был в запасе Славия 2:0 Зброевка Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Славия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 Был в запасе Славия (Прага) 1:1 Сивасспор (Сивас)
    27.10.2022 Был в запасе Балкани (Сува Река) 0:1 Славия (Прага)
    13.10.2022 86' -90' ЧФР Клуж (Бухарест) 2:0 Славия (Прага)
    06.10.2022 Был в запасе Славия (Прага) 0:1 ЧФР Клуж (Бухарест)
    15.09.2022 Был в запасе Славия (Прага) 3:2 Балкани (Сува Река)
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