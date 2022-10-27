Алексиос Калогеропулос - статистика
#61 | Защитник
|Имя
|Алексиос
|Фамилия
|Калогеропулос
|Команда
|Олимпиакос
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 июля 2004 (18 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Алексиос
|Фамилия
|Калогеропулос
|Команда
|Олимпиакос
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 июля 2004 (18 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпиакос
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -60'
|Олимпиакос (Пирей)
|0:2
|Нант (Нант)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Фрайбург (Фрайбург)
|1:1
|Олимпиакос (Пирей)