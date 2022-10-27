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    Алексиос Калогеропулос - статистика

    #61 | Защитник
    Имя Алексиос
    Фамилия Калогеропулос
    Команда Олимпиакос
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 июля 2004 (18 лет)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Олимпиакос 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 1' -60' Олимпиакос (Пирей) 0:2 Нант (Нант)
    27.10.2022 Был в запасе Фрайбург (Фрайбург) 1:1 Олимпиакос (Пирей)
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