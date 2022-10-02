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    Аске Андресен - статистика

    #30 | Вратарь
    Имя Аске
    Фамилия Андресен
    Команда Силькеборг
    Состав Молодежный
    Родной город Орхус
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 12 июля 2005 (17 лет)
    Рост 194
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Силькеборг 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.10.2022 45' -90' Силькеборг (Силькеборг) 2:1 Хорсенс (Хорсенс)
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