Аске Андресен - статистика
#30 | Вратарь
|Имя
|Аске
|Фамилия
|Андресен
|Команда
|Силькеборг
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Орхус
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|12 июля 2005 (17 лет)
|Рост
|194
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Аске
|Фамилия
|Андресен
|Команда
|Силькеборг
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Орхус
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|12 июля 2005 (17 лет)
|Рост
|194
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Силькеборг
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.10.2022
|45' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|2:1
|Хорсенс (Хорсенс)