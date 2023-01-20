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    Амин Аль-Дахил - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Амин
    Фамилия Аль-Дахил
    Команда Сент-Труйден
    Состав Основной
    Родной город Багдад
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 марта 2002 (21 год)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бернли 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.02.2023 1' -90' Миллуолл (Лондон) 1:1 Бернли (Бернли)
    26'
    18.02.2023 Был в запасе Лутон Таун (Лутон) 0:1 Бернли (Бернли)
    14.02.2023 40' -90' Бернли (Бернли) 1:1 Уотфорд (Уотфорд)
    20.01.2023 Был в запасе Бернли (Бернли) 2:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
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