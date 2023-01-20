Амин Аль-Дахил - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Амин
|Фамилия
|Аль-Дахил
|Команда
|Сент-Труйден
|Состав
|Основной
|Родной город
|Багдад
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 марта 2002 (21 год)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Амин
|Фамилия
|Аль-Дахил
|Команда
|Сент-Труйден
|Состав
|Основной
|Родной город
|Багдад
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 марта 2002 (21 год)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бернли
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.02.2023
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|1:1
|Бернли (Бернли)
|26'
|18.02.2023
|Был в запасе
|Лутон Таун (Лутон)
|0:1
|Бернли (Бернли)
|14.02.2023
|40' -90'
|Бернли (Бернли)
|1:1
|Уотфорд (Уотфорд)
|20.01.2023
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|2:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)