Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Бундеслига 2026/2027
Команды
Штутгарт
Амин Аль-Дахил
Статистика
€ 3 млн
Амин Аль-Дахил - статистика
Штутгарт
6 марта 2002 (24), Багдад
#2 | Защитник
187 см
Бельгия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Германия. Бундеслига, 4 тур
Штутгарт
0 : 1
19.09.2026
Боруссия Д
Был в запасе
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
3 : 1
09.09.2026
Викинг
86' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Штутгарт
4 : 1
04.09.2026
Кельн
Был в запасе
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2026/2027
Германия. Бундеслига 2025/2026
Германия. Третья Лига 2025/2026
Германия. Бундеслига 2024/2025
Германия. Кубок 2024/2025
Германия. Третья Лига 2024/2025
Лига наций 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Англия. Кубок 2023/2024
Англия. Кубок лиги 2023/2024
Англия. Премьер-лига 2023/2024
Отбор ЧЕ-2024 2023
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Англия. Кубок 2022/2023
Англия. Чемпионшип 2022/2023
Бельгия. Про-Лига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Штутгарт
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
3 : 1
09.09.2026
Викинг
86' - 90'
Главные новости
Дивеев назвал самого противного нападающего, против которого играл
17:09
Раскрыт новый тренер «Родины»
16:48
7
Заявление FA по ситуации с «Манчестер Сити»
16:31
1
Выявлен легионер, который питался в России только сгущенкой
15:58
Раскрыт российский тренер, у которого в кармане всегда был пистолет
15:42
6
Миллионы людей отписались от сборной Португалии после истерики Роналду
15:24
2
Орлов прокомментировал пренебрежительные слова Кругового про «Зенит»
14:54
6
Сафонов обозначил сумму, за которую готов рекламировать букмекеров
14:40
1
Видаль обвинил сборную Португалии в полном неуважении к Роналду
13:54
5
Реакция Семина на решение Дзюбы завершить карьеру
13:44
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+