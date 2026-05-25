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Бундеслига 2026/2027
Команды
Падерборн
Ник Бацнер
Статистика
€ 500 тыс
Ник Бацнер - статистика
Падерборн
15 марта 2000 (26), Людвигсбург
#9 | Полузащитник
170 см
Германия
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Команда
И
Г
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Падерборн
2
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0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, Переходные матчи
Падерборн
2 : 1
25.05.2026
Вольфсбург
99' - 120'
Германия. Бундеслига, Переходные матчи
Вольфсбург
0 : 0
21.05.2026
Падерборн
60' - 90'
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