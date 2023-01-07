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    Конан Н'Дри - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Конан
    Фамилия Н'Дри
    Команда Эйпен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 октября 2000 (22 года)
    Рост 174
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Юнион СЖ 2:1 Эйпен Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    25.02.2023 1' - 87' Эйпен 2:2 Серкль Брюгге Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    28'
    18.02.2023 1' - 90' Антверпен 2:0 Эйпен Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    10.02.2023 1' - 90' Эйпен 2:1 Мехелен Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    87'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эйпен 26 7 2 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Эйпен (Эйпен)
    25.02.2023 1' -87' Эйпен (Эйпен) 2:2 Серкль Брюгге (Брюгге)
    28'
    18.02.2023 1' -90' Антверпен (Антверпен) 2:0 Эйпен (Эйпен)
    10.02.2023 1' -90' Эйпен (Эйпен) 2:1 Мехелен (Мехелен)
    87'
    04.02.2023 1' -77' Эйпен (Эйпен) 1:1 Вестерло (Вестерло)
    01.02.2023 1' -80' Эйпен (Эйпен) 1:1 Генк (Генк)
    27.01.2023 54' -90' Стандард (Льеж) 3:1 Эйпен (Эйпен)
    17.01.2023 46' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 1:1 Эйпен (Эйпен)
    14.01.2023 1' -90' Эйпен (Эйпен) 0:2 Сент-Труйден (Брюссель)
    07.01.2023 1' -90' Эйпен (Эйпен) 1:2 Шарлеруа (Шарлеруа)
    23.12.2022 1' -90' Серен (Серен) 0:1 Эйпен (Эйпен)
    12.11.2022 1' -67' Зюлте-Варегем (Варегем) 5:5 Эйпен (Эйпен)
    9' 41'
    05.11.2022 1' -62' Эйпен (Эйпен) 2:0 Стандард (Льеж)
    30.10.2022 1' -60' Андерлехт (Брюссель) 4:2 Эйпен (Эйпен)
    22.10.2022 1' -90' Мехелен (Мехелен) 2:1 Эйпен (Эйпен)
    16' 78'
    15.10.2022 73' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 5:1 Эйпен (Эйпен)
    09.10.2022 46' -90' Эйпен (Эйпен) 0:4 Гент (Гент)
    02.10.2022 64' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 0:1 Эйпен (Эйпен)
    76'
    10.09.2022 84' -90' Остенде (Остенде) 1:0 Эйпен (Эйпен)
    03.09.2022 1' -60' Эйпен (Эйпен) 0:1 Кортрейк (Кортрейк)
    49'
    28.08.2022 1' -69' Вестерло (Вестерло) 0:1 Эйпен (Эйпен)
    19.08.2022 46' -90' Эйпен (Эйпен) 1:3 Серен (Серен)
    14.08.2022 72' -90' Эйпен (Эйпен) 0:1 Антверпен (Антверпен)
    06.08.2022 69' -90' Генк (Генк) 4:2 Эйпен (Эйпен)
    31.07.2022 63' -90' Эйпен (Эйпен) 2:1 Брюгге (Брюгге)
    23.07.2022 64' -90' Шарлеруа (Шарлеруа) 3:1 Эйпен (Эйпен)
    76'
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