Конан Н'Дри - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Конан
|Фамилия
|Н'Дри
|Команда
|Эйпен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 октября 2000 (22 года)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Конан
|Фамилия
|Н'Дри
|Команда
|Эйпен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 октября 2000 (22 года)
|Рост
|174
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Юнион СЖ
|2:1
|Эйпен
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|25.02.2023
|1' - 87'
|Эйпен
|2:2
|Серкль Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|28'
|18.02.2023
|1' - 90'
|Антверпен
|2:0
|Эйпен
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|10.02.2023
|1' - 90'
|Эйпен
|2:1
|Мехелен
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|87'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эйпен
|26
|7
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Эйпен (Эйпен)
|25.02.2023
|1' -87'
|Эйпен (Эйпен)
|2:2
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|28'
|18.02.2023
|1' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|2:0
|Эйпен (Эйпен)
|10.02.2023
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|2:1
|Мехелен (Мехелен)
|87'
|04.02.2023
|1' -77'
|Эйпен (Эйпен)
|1:1
|Вестерло (Вестерло)
|01.02.2023
|1' -80'
|Эйпен (Эйпен)
|1:1
|Генк (Генк)
|27.01.2023
|54' -90'
|Стандард (Льеж)
|3:1
|Эйпен (Эйпен)
|17.01.2023
|46' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Эйпен (Эйпен)
|14.01.2023
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|0:2
|Сент-Труйден (Брюссель)
|07.01.2023
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|1:2
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|23.12.2022
|1' -90'
|Серен (Серен)
|0:1
|Эйпен (Эйпен)
|12.11.2022
|1' -67'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|5:5
|Эйпен (Эйпен)
|9' 41'
|05.11.2022
|1' -62'
|Эйпен (Эйпен)
|2:0
|Стандард (Льеж)
|30.10.2022
|1' -60'
|Андерлехт (Брюссель)
|4:2
|Эйпен (Эйпен)
|22.10.2022
|1' -90'
|Мехелен (Мехелен)
|2:1
|Эйпен (Эйпен)
|16' 78'
|15.10.2022
|73' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|5:1
|Эйпен (Эйпен)
|09.10.2022
|46' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|0:4
|Гент (Гент)
|02.10.2022
|64' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:1
|Эйпен (Эйпен)
|76'
|10.09.2022
|84' -90'
|Остенде (Остенде)
|1:0
|Эйпен (Эйпен)
|03.09.2022
|1' -60'
|Эйпен (Эйпен)
|0:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|49'
|28.08.2022
|1' -69'
|Вестерло (Вестерло)
|0:1
|Эйпен (Эйпен)
|19.08.2022
|46' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|1:3
|Серен (Серен)
|14.08.2022
|72' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|0:1
|Антверпен (Антверпен)
|06.08.2022
|69' -90'
|Генк (Генк)
|4:2
|Эйпен (Эйпен)
|31.07.2022
|63' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|2:1
|Брюгге (Брюгге)
|23.07.2022
|64' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|3:1
|Эйпен (Эйпен)
|76'