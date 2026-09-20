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€ 1,50 млн

Конан Н'Дри - статистика

Лечче
27 октября 2000 (25)
#11 | Нападающий
174 см
Нигер
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
3 : 0
20.09.2026
Лечче
82' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Лечче
3 : 2
13.09.2026
Монца
1' - 46'
38'
Италия. Серия А, 3 тур
Кальяри
1 : 0
07.09.2026
Лечче
66' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лечче
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
3 : 0
20.09.2026
Лечче
82' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Лечче
3 : 2
13.09.2026
Монца
1' - 46'
38'
Италия. Серия А, 3 тур
Кальяри
1 : 0
07.09.2026
Лечче
66' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Лечче
0 : 4
31.08.2026
Рома
46' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Венеция
0 : 2
23.08.2026
Лечче
1' - 74'
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