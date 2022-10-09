Данил Колесник - статистика
#97 | Нападающий
|Имя
|Данил
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Колесник
|Команда
|Минай
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 сентября 2001 (21 год)
|Рост
|188
|Имя
|Данил
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Колесник
|Команда
|Минай
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 сентября 2001 (21 год)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.03.2023
|Был в запасе
|Львов
|1:0
|Минай
|Украина. Премьер-лига, 16 тур
|28.02.2023
|79' - 90'
|Минай
|1:4
|Шахтер
|Украина. Премьер-лига, 9 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Минай
|9
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.03.2023
|Был в запасе
|Львов (Львов)
|1:0
|Минай (Минай)
|28.02.2023
|79' -90'
|Минай (Минай)
|1:4
|Шахтер (Донецк)
|27.11.2022
|71' -90'
|Заря (Луганск)
|1:1
|Минай (Минай)
|20.11.2022
|78' -90'
|Минай (Минай)
|1:0
|Металлист (Харьков)
|90'
|14.11.2022
|1' -75'
|Рух (Львов)
|1:1
|Минай (Минай)
|10.11.2022
|79' -90'
|Минай (Минай)
|0:1
|Черноморец (Одесса)
|06.11.2022
|61' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|3:1
|Минай (Минай)
|29.10.2022
|67' -90'
|Ворскла (Полтава)
|2:0
|Минай (Минай)
|14.10.2022
|Был в запасе
|Минай (Минай)
|1:1
|Верес (Ривне)
|09.10.2022
|46' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:0
|Минай (Минай)
|68'
|02.10.2022
|78' -90'
|Минай (Минай)
|0:1
|Динамо (Киев)
|84'
|25.09.2022
|Был в запасе
|Минай (Минай)
|0:1
|Львов (Львов)
|12.09.2022
|Был в запасе
|Ингулец (Петрово)
|1:2
|Минай (Минай)
|05.09.2022
|Был в запасе
|Минай (Минай)
|1:1
|Колос (Ковалевка)