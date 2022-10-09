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    Данил Колесник - статистика

    #97 | Нападающий
    Имя Данил
    Отчество Игоревич
    Фамилия Колесник
    Команда Минай
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 сентября 2001 (21 год)
    Рост 188
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.03.2023 Был в запасе Львов 1:0 Минай Украина. Премьер-лига, 16 тур
    28.02.2023 79' - 90' Минай 1:4 Шахтер Украина. Премьер-лига, 9 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Минай 9 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.03.2023 Был в запасе Львов (Львов) 1:0 Минай (Минай)
    28.02.2023 79' -90' Минай (Минай) 1:4 Шахтер (Донецк)
    27.11.2022 71' -90' Заря (Луганск) 1:1 Минай (Минай)
    20.11.2022 78' -90' Минай (Минай) 1:0 Металлист (Харьков)
    90'
    14.11.2022 1' -75' Рух (Львов) 1:1 Минай (Минай)
    10.11.2022 79' -90' Минай (Минай) 0:1 Черноморец (Одесса)
    06.11.2022 61' -90' Днепр-1 (Днепр) 3:1 Минай (Минай)
    29.10.2022 67' -90' Ворскла (Полтава) 2:0 Минай (Минай)
    14.10.2022 Был в запасе Минай (Минай) 1:1 Верес (Ривне)
    09.10.2022 46' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 0:0 Минай (Минай)
    68'
    02.10.2022 78' -90' Минай (Минай) 0:1 Динамо (Киев)
    84'
    25.09.2022 Был в запасе Минай (Минай) 0:1 Львов (Львов)
    12.09.2022 Был в запасе Ингулец (Петрово) 1:2 Минай (Минай)
    05.09.2022 Был в запасе Минай (Минай) 1:1 Колос (Ковалевка)
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