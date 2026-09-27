Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
МЛС 2026
Команды
Нью-Йорк Сити
Тиаго Мартинс
Статистика
€ 2,50 млн
Тиаго Мартинс - статистика
Нью-Йорк Сити
17 марта 1995 (31)
#13 | Защитник
185 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Атланта Юнайтед
2 : 2
27.09.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 1
19.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 2
13.09.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 2
10.09.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 0
05.09.2026
Нэшвилл
1' - 90'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нью-Йорк Сити
23
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Атланта Юнайтед
2 : 2
27.09.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 1
19.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 2
13.09.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 2
10.09.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 0
05.09.2026
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Торонто
1 : 1
30.08.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 75'
75'
США. МЛС, 19 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
01.08.2026
Торонто
1' - 86'
85'
США. МЛС, 18 тур
Нью-Йорк Сити
3 : 1
26.07.2026
Чикаго Файр
1' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Коламбус
1 : 2
23.07.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Нэшвилл
2 : 1
24.05.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 1
17.05.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Шарлотт
0 : 1
14.05.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
3 : 0
10.05.2026
Коламбус
1' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 2
03.05.2026
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Монреаль
1 : 0
25.04.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Нью-Йорк Сити
4 : 4
23.04.2026
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 2
19.04.2026
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
05.04.2026
Сент-Луис
1' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 3
22.03.2026
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Нью-Йорк Сити
3 : 1
15.03.2026
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Нью-Йорк Сити
5 : 0
07.03.2026
Орландо Сити
1' - 71'
США. МЛС, 2 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
02.03.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
23.02.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
Главные новости
Раскрыт новый тренер «Родины»
16:48
6
Заявление FA по ситуации с «Манчестер Сити»
16:31
1
Выявлен легионер, который питался в России только сгущенкой
15:58
Раскрыт российский тренер, у которого в кармане всегда был пистолет
15:42
6
Миллионы людей отписались от сборной Португалии после истерики Роналду
15:24
2
Орлов прокомментировал пренебрежительные слова Кругового про «Зенит»
14:54
6
Сафонов обозначил сумму, за которую готов рекламировать букмекеров
14:40
1
Видаль обвинил сборную Португалии в полном неуважении к Роналду
13:54
4
Реакция Семина на решение Дзюбы завершить карьеру
13:44
5
Широков объяснил, что не так с «Краснодаром»
13:23
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+