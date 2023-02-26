Тиаго Мартинс - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Тиаго
|Фамилия
|Мартинс
|Команда
|Нью-Йорк Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 марта 1995 (27 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 3,50
млн
|Имя
|Тиаго
|Фамилия
|Мартинс
|Команда
|Нью-Йорк Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 марта 1995 (27 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Чикаго Файр
|1:1
|Нью-Йорк Сити
|США. МЛС, 3 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Нэшвилл
|2:0
|Нью-Йорк Сити
|США. МЛС, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нью-Йорк Сити
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Чикаго Файр (Чикаго)
|1:1
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|26.02.2023
|1' -90'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|2:0
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)