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    Тиаго Мартинс - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Тиаго
    Фамилия Мартинс
    Команда Нью-Йорк Сити
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 марта 1995 (27 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 3,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити США. МЛС, 3 тур
    26.02.2023 1' - 90' Нэшвилл 2:0 Нью-Йорк Сити США. МЛС, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нью-Йорк Сити 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Чикаго Файр (Чикаго) 1:1 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    26.02.2023 1' -90' Нэшвилл (Нэшвилл) 2:0 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
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