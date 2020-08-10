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Луис Диас
Статистика
Луис Диас - статистика
Завершил карьеру
6 декабря 1998 (27)
#11 | Нападающий
180 см
Коста-Рика
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США. МЛС 2025
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нью-Инглэнд Революшн
19
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 38 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
10.08.2025
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 36 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 3
26.07.2025
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 35 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
20.07.2025
Орландо Сити
85' - 90'
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
5 : 3
17.07.2025
Нью-Инглэнд Революшн
80' - 90'
90'
США. МЛС, 32 тур
Остин
0 : 0
13.07.2025
Нью-Инглэнд Революшн
84' - 90'
86'
США. МЛС, 32 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
10.07.2025
Интер Майами
70' - 90'
США. МЛС, 31 тур
Портленд
2 : 1
06.07.2025
Нью-Инглэнд Революшн
80' - 90'
США. МЛС, 29 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 3
29.06.2025
Колорадо
81' - 90'
США. МЛС, 28 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 3
26.06.2025
Нэшвилл
81' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 1
15.06.2025
Цинциннати
1' - 86'
США. МЛС, 25 тур
Монреаль
0 : 3
01.06.2025
Нью-Инглэнд Революшн
71' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 1
29.05.2025
Нью-Инглэнд Революшн
67' - 90'
США. МЛС, 22 тур
Канзаc Сити
3 : 3
25.05.2025
Нью-Инглэнд Революшн
70' - 90'
США. МЛС, 20 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 0
18.05.2025
Сан-Хосе
32' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Орландо Сити
3 : 3
11.05.2025
Нью-Инглэнд Революшн
70' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Торонто
0 : 2
03.05.2025
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 14 тур
Шарлотт
0 : 1
27.04.2025
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
20.04.2025
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Атланта Юнайтед
0 : 1
12.04.2025
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Цинциннати
1 : 0
06.04.2025
Нью-Инглэнд Революшн
73' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
29.03.2025
Нью-Йорк Ред Буллз
84' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
16.03.2025
Нью-Инглэнд Революшн
86' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 2
09.03.2025
Филадельфия Юнион
68' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 1
02.03.2025
Коламбус
65' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Нэшвилл
0 : 0
23.02.2025
Нью-Инглэнд Революшн
77' - 90'
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