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Китай. Суперлига
Команды
Шаньдун Тайшань
Педру Альвару
Статистика
€ 2,50 млн
Педру Альвару - статистика
Шаньдун Тайшань
2 марта 2000 (26)
#23 | Защитник
186 см
Португалия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Китай. Суперлига, 30 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 2
08.11.2026
Чэнду Жунчэн
1' - 90'
Китай. Суперлига, 29 тур
Ухань Три Таунс
3 : 5
24.10.2026
Шаньдун Тайшань
1' - 90'
Китай. Суперлига, 28 тур
Шаньдун Тайшань
5 : 0
17.10.2026
Чжэцзян Профешионал
1' - 90'
Китай. Суперлига, 27 тур
Чунцин Тунлянлун
1 : 1
11.10.2026
Шаньдун Тайшань
1' - 90'
Статистика по турнирам
Китай. Суперлига 2026
Греция. Суперлига 2025/2026
Португалия. Примейра 2024/2025
Португалия. Примейра 2023/2024
Португалия. Примейра 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арис
15
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 16 тур
Арис
1 : 1
11.01.2026
АЕК
1' - 90'
Греция. Суперлига, 15 тур
Астерас
0 : 1
20.12.2025
Арис
1' - 90'
Греция. Суперлига, 14 тур
Арис
0 : 0
14.12.2025
Олимпиакос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 13 тур
ПАОК
3 : 1
07.12.2025
Арис
1' - 90'
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
2 : 1
29.11.2025
Ларисса
1' - 90'
Греция. Суперлига, 11 тур
АЕК
1 : 0
23.11.2025
Арис
1' - 90'
81'
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
0 : 0
09.11.2025
Астерас
1' - 90'
57'
Греция. Суперлига, 9 тур
Олимпиакос
2 : 1
01.11.2025
Арис
1' - 90'
Греция. Суперлига, 8 тур
Левадиакос
1 : 1
26.10.2025
Арис
1' - 90'
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
1 : 1
19.10.2025
Панатинаикос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
3 : 0
04.10.2025
Арис
1' - 90'
Греция. Суперлига, 5 тур
Арис
1 : 1
27.09.2025
Пансерраикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Кифисиас
0 : 1
20.09.2025
Арис
1' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
Атромитос
1 : 2
13.09.2025
Арис
1' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Арис
0 : 2
30.08.2025
Панетоликос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 1 тур
Арис
2 : 0
23.08.2025
Волос
1' - 90'
64'
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