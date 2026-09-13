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Греция. Суперлига
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Арис
Фабиано
Статистика
€ 450 тыс
Фабиано - статистика
Арис
18 ноября 1991 (34)
#4 | Защитник
188 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
2 : 0
13.09.2026
Арис
1' - 90'
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2026/2027
Греция. Суперлига 2025/2026
Греция. Суперлига 2024/2025
Греция. Суперлига 2023/2024
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Лига конференций 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арис
2
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
2 : 0
13.09.2026
Арис
1' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Арис
2 : 1
30.08.2026
ОФИ
1' - 90'
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