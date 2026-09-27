Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
Бразилия. Серия А, 28 тур
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Бразилия. Серия А, 26 тур
Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Бразилия. Серия А, 26 тур
Бразилия. Серия А, 25 тур
Бразилия. Серия А, 24 тур
Бразилия. Серия А, 23 тур
Бразилия. Серия А, 22 тур
Бразилия. Серия А, 21 тур
Бразилия. Серия А, 20 тур
Бразилия. Серия А, 19 тур
Бразилия. Серия А, 17 тур
Бразилия. Серия А, 16 тур
Бразилия. Серия А, 15 тур
Бразилия. Серия А, 14 тур
Бразилия. Серия А, 13 тур
Бразилия. Серия А, 12 тур
Бразилия. Серия А, 11 тур
Бразилия. Серия А, 10 тур