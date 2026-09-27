Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 15 млн

Маурисио - статистика

Палмейрас
22 июня 2001 (25), Сан-Паулу
#18 | Полузащитник
174 см
Парагвай
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
1' - 62'
30'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Гремио
0 : 0
20.09.2026
Палмейрас
79' - 90'
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
ЛДУ
3 : 2
17.09.2026
Палмейрас
89' - 90'
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Палмейрас
1 : 0
10.09.2026
ЛДУ
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Ботафого
0 : 0
07.09.2026
Палмейрас
1' - 63'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Палмейрас
24
8
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Гремио
0 : 0
20.09.2026
Палмейрас
79' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Ботафого
0 : 0
07.09.2026
Палмейрас
1' - 63'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Мирассол
1 : 1
31.08.2026
Палмейрас
1' - 87'
75'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Палмейрас
4 : 1
23.08.2026
Васко да Гама
1' - 90'
56'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Флуминенсе
3 : 2
15.08.2026
Палмейрас
73' - 90'
82'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Палмейрас
0 : 0
09.08.2026
Интернасьонал
1' - 58'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Витория
0 : 4
30.07.2026
Палмейрас
1' - 46'
45'
27'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Палмейрас
1 : 2
27.07.2026
Атлетико Минейро
1' - 78'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Коритиба
1 : 3
23.07.2026
Палмейрас
1' - 79'
9, 19'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Фламенго
0 : 3
24.05.2026
Палмейрас
75' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Палмейрас
1 : 1
17.05.2026
Крузейро
17' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Ремо
1 : 1
10.05.2026
Палмейрас
82' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Палмейрас
1 : 1
03.05.2026
Сантос
1' - 74'
64'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Брагантино
0 : 1
27.04.2026
Палмейрас
58' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Палмейрас
1 : 0
20.04.2026
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Коринтианс
0 : 0
13.04.2026
Палмейрас
1' - 72'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Баия
1 : 2
06.04.2026
Палмейрас
1' - 60'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Палмейрас
2 : 1
03.04.2026
Гремио
1' - 71'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Сан-Паулу
0 : 1
22.03.2026
Палмейрас
1' - 60'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Палмейрас
2 : 1
19.03.2026
Ботафого
1' - 71'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Палмейрас
1 : 0
16.03.2026
Мирассол
1' - 80'
26'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Палмейрас
2 : 1
26.02.2026
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Интернасьонал
1 : 3
13.02.2026
Палмейрас
1' - 67'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Палмейрас
5 : 1
05.02.2026
Витория
1' - 85'
45'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Минейро
2 : 2
29.01.2026
Палмейрас
1' - 85'
81'
Главные новости
Раскрыт новый тренер «Родины»
16:48
Заявление FA по ситуации с «Манчестер Сити»
16:31
1
Выявлен легионер, который питался в России только сгущенкой
15:58
Раскрыт российский тренер, у которого в кармане всегда был пистолет
15:42
6
Миллионы людей отписались от сборной Португалии после истерики Роналду
15:24
2
Орлов прокомментировал пренебрежительные слова Кругового про «Зенит»
14:54
5
Сафонов обозначил сумму, за которую готов рекламировать букмекеров
14:40
1
Видаль обвинил сборную Португалии в полном неуважении к Роналду
13:54
4
Реакция Семина на решение Дзюбы завершить карьеру
13:44
5
Широков объяснил, что не так с «Краснодаром»
13:23
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+