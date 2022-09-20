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    Маурисио - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Маурисио
    Фамилия Прадо
    Команда Интернасьонал
    Состав Основной
    Родной город Сан-Паулу
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 июня 2001 (21 год)
    Рост 174
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Интернасьонал 31 6 4 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 1' -71' Интернасьонал (Порту-Алегри) 3:0 Палмейрас (Сан-Паулу)
    10' 39'
    09.11.2022 1' -74' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 0:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    21'
    06.11.2022 1' -84' Интернасьонал (Порту-Алегри) 2:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    67'
    02.11.2022 47' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:0 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    27.10.2022 74' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 2:1 Сеара (Форталеза)
    09.10.2022 1' -64' Интернасьонал (Порту-Алегри) 4:2 Гойас (Гояния)
    13' 57'
    06.10.2022 1' -66' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 0:0 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    01.10.2022 1' -62' Интернасьонал (Порту-Алегри) 1:0 Сантос (Сан-Паулу)
    29.09.2022 Был в запасе Интернасьонал (Порту-Алегри) 0:0 Брагантино (Сан-Паулу)
    20.09.2022 1' -85' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:2 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    35'
    10.09.2022 1' -70' Интернасьонал (Порту-Алегри) 1:0 Куяба (Куяба)
    04.09.2022 1' -65' Коринтианс (Сан-Паулу) 2:2 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    1'
    30.08.2022 1' -69' Интернасьонал (Порту-Алегри) 4:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    23.08.2022 1' -68' Аваи (Флорианополис) 0:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    15.08.2022 1' -78' Интернасьонал (Порту-Алегри) 3:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    08.08.2022 Был в запасе Форталеза (Форталеза) 3:0 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    31.07.2022 1' -64' Интернасьонал (Порту-Алегри) 3:0 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    7' 30'
    24.07.2022 46' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 2:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    21.07.2022 1' -46' Интернасьонал (Порту-Алегри) 3:3 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    16.07.2022 1' -63' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 0:0 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    12.07.2022 63' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 1:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    03.07.2022 84' -90' Сеара (Форталеза) 1:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    25.06.2022 77' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 3:0 Коритиба (Коритиба)
    20.06.2022 64' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 2:3 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    68'
    16.06.2022 69' -90' Гойас (Гояния) 1:2 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    12.06.2022 Был в запасе Интернасьонал (Порту-Алегри) 3:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    09.06.2022 69' -90' Сантос (Сан-Паулу) 1:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    06.06.2022 89' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 0:2 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    22.05.2022 77' -90' Куяба (Куяба) 1:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    15.05.2022 80' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 2:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    09.05.2022 Был в запасе Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    02.05.2022 1' -65' Интернасьонал (Порту-Алегри) 0:0 Аваи (Флорианополис)
    24.04.2022 1' -72' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    18.04.2022 1' -72' Интернасьонал (Порту-Алегри) 2:1 Форталеза (Форталеза)
    10.04.2022 1' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Интернасьонал (Порту-Алегри)
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