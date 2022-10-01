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    Мартинелли - статистика

    #38 | Полузащитник
    Имя Матеус
    Фамилия Лима
    Команда Флуминенсе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 октября 2001 (21 год)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Флуминенсе 28 1 3 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 1' -75' Брагантино (Сан-Паулу) 0:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    10.11.2022 1' -78' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 3:0 Гойас (Гояния)
    05.11.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 3:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    01.11.2022 1' -90' Сеара (Форталеза) 0:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    27.10.2022 1' -84' Коринтианс (Сан-Паулу) 0:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    23.10.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    50'
    17.10.2022 1' -82' Аваи (Флорианополис) 0:3 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    64'
    10.10.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    06.10.2022 1' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 3:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    01.10.2022 1' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    29.09.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 4:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    56'
    18.09.2022 1' -84' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    76'
    11.09.2022 65' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:1 Форталеза (Форталеза)
    04.09.2022 47' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    28.08.2022 85' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 1:1 Палмейрас (Сан-Паулу)
    21.08.2022 67' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 5:2 Коритиба (Коритиба)
    15.08.2022 1' -76' Интернасьонал (Порту-Алегри) 3:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    07.08.2022 64' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 1:0 Куяба (Куяба)
    02.08.2022 46' -90' Сантос (Сан-Паулу) 2:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    24.07.2022 79' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    21.07.2022 63' -90' Гойас (Гояния) 2:3 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    17.07.2022 1' -58' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 2:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    10.07.2022 73' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:1 Сеара (Форталеза)
    02.07.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 4:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    90'
    26.06.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    20.06.2022 83' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:0 Аваи (Флорианополис)
    16.06.2022 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 0:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    12.06.2022 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:2 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    09.06.2022 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 5:3 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    05.06.2022 Был в запасе Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    30.05.2022 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    22.05.2022 Был в запасе Форталеза (Форталеза) 0:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    15.05.2022 1' -55' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    08.05.2022 Был в запасе Палмейрас (Сан-Паулу) 1:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    01.05.2022 90' -90' Коритиба (Коритиба) 3:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    24.04.2022 1' -78' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    17.04.2022 Был в запасе Куяба (Куяба) 0:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    09.04.2022 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:0 Сантос (Сан-Паулу)
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