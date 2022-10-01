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    Марин Любичич - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Марин
    Фамилия Любичич
    Команда ЛАСК
    Состав Основной
    Родной город Сплит
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 февраля 2002 (21 год)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 3,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    24.02.2023 69' - 90' ЛАСК 1:0 Аустрия Л Австрия. Бундеслига, 19 тур
    90'
    18.02.2023 1' - 64' Рид 1:1 ЛАСК Австрия. Бундеслига, 18 тур
    12.02.2023 1' - 56' Альтах 0:1 ЛАСК Австрия. Бундеслига, 17 тур
    Статистика по турнирам
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