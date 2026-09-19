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Лига 1 2025/2026
Команды
Тулуза
Каспер Тенгстедт
Статистика
€ 3,50 млн
Каспер Тенгстедт - статистика
Тулуза
1 июня 2000 (26)
#20 | Нападающий
184 см
Дания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Тулуза
3 : 2
19.09.2026
Гавр
1' - 72'
49, 51'
Франция. Лига 1, 4 тур
Лорьян
2 : 2
12.09.2026
Тулуза
46' - 90'
48'
Франция. Лига 1, 3 тур
Тулуза
0 : 1
03.09.2026
Лилль
65' - 90'
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2026/2027
Лига Европы 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Нидерланды. Эредивизие 2025/2026
Италия. Серия А 2024/2025
Лига Европы 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Португалия. Примейра 2023/2024
Дания. Суперлига 2022/2023
Норвегия. Элитсериен 2022
Португалия. Примейра 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тулуза
3
3
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 5 тур
Тулуза
3 : 2
19.09.2026
Гавр
1' - 72'
49, 51'
Франция. Лига 1, 4 тур
Лорьян
2 : 2
12.09.2026
Тулуза
46' - 90'
48'
Франция. Лига 1, 3 тур
Тулуза
0 : 1
03.09.2026
Лилль
65' - 90'
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