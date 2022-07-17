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    Каспер Тенгстедт - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Каспер
    Фамилия Тенгстедт
    Команда Бенфика
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 июня 2000 (22 года)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 6,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    07.03.2023 Был в запасе Бенфика 5:1 Брюгге Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
    04.03.2023 Был в запасе Бенфика 2:0 Фамаликан Португалия. Примейра, 23 тур
    25.02.2023 Был в запасе Визела 0:2 Бенфика Португалия. Примейра, 22 тур
    21.02.2023 Был в запасе Бенфика 3:1 Боавишта Португалия. Примейра, 21 тур
    15.02.2023 Был в запасе Брюгге 0:2 Бенфика Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хорсенс 3 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.07.2022 1' -90' Ольборг (Ольборг) 0:0 Хорсенс (Хорсенс)
    74'
    25.07.2022 1' -71' Хорсенс (Хорсенс) 1:0 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    21'
    17.07.2022 1' -90' Копенгаген (Копенгаген) 0:1 Хорсенс (Хорсенс)
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