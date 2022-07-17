Каспер Тенгстедт - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Каспер
|Фамилия
|Тенгстедт
|Команда
|Бенфика
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 июня 2000 (22 года)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 6,00
млн
|Имя
|Каспер
|Фамилия
|Тенгстедт
|Команда
|Бенфика
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 июня 2000 (22 года)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.03.2023
|Был в запасе
|Бенфика
|5:1
|Брюгге
|Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|Бенфика
|2:0
|Фамаликан
|Португалия. Примейра, 23 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Визела
|0:2
|Бенфика
|Португалия. Примейра, 22 тур
|21.02.2023
|Был в запасе
|Бенфика
|3:1
|Боавишта
|Португалия. Примейра, 21 тур
|15.02.2023
|Был в запасе
|Брюгге
|0:2
|Бенфика
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хорсенс
|3
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.07.2022
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|0:0
|Хорсенс (Хорсенс)
|74'
|25.07.2022
|1' -71'
|Хорсенс (Хорсенс)
|1:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|21'
|17.07.2022
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|0:1
|Хорсенс (Хорсенс)