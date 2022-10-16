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    Икер Бильбао - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Икер
    Фамилия Бильбао
    Команда ПАС
    Состав Основной
    Родной город Бильбао
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 марта 1996 (26 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 450
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе ПАС 0:1 Волос Греция. Суперлига, 25 тур
    25.02.2023 Был в запасе ПАС 0:0 ПАОК Греция. Суперлига, 24 тур
    11.02.2023 1' - 90' ПАС 0:0 Ионикос Греция. Суперлига, 22 тур
    Статистика по турнирам
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