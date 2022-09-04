Арон Зентер - статистика
#42 | Защитник
|Имя
|Арон
|Фамилия
|Зентер
|Команда
|Аугсбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 октября 2004 (18 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Арон
|Фамилия
|Зентер
|Команда
|Аугсбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 октября 2004 (18 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аугсбург
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.02.2023
|90' -90'
|Аугсбург (Аугсбург)
|1:0
|Байер (Леверкузен)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Аугсбург (Аугсбург)
|1:2
|Айнтрахт (Франкфурт)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Штутгарт (Штутгарт)
|2:1
|Аугсбург (Аугсбург)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Аугсбург (Аугсбург)
|3:3
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Аугсбург (Аугсбург)
|0:2
|Герта (Берлин)