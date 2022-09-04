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    Арон Зентер - статистика

    #42 | Защитник
    Имя Арон
    Фамилия Зентер
    Команда Аугсбург
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 31 октября 2004 (18 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аугсбург 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.02.2023 90' -90' Аугсбург (Аугсбург) 1:0 Байер (Леверкузен)
    05.11.2022 Был в запасе Аугсбург (Аугсбург) 1:2 Айнтрахт (Франкфурт)
    29.10.2022 Был в запасе Штутгарт (Штутгарт) 2:1 Аугсбург (Аугсбург)
    22.10.2022 Был в запасе Аугсбург (Аугсбург) 3:3 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    04.09.2022 Был в запасе Аугсбург (Аугсбург) 0:2 Герта (Берлин)
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