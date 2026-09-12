Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Германия. Вторая Бундеслига
Команды
Вольфсбург
Аарон Центер
Статистика
€ 5 млн
Аарон Центер - статистика
Вольфсбург
31 октября 2004 (21)
#25 | Защитник
180 см
Германия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Санкт-Паули
1 : 0
12.09.2026
Вольфсбург
Был в запасе
Статистика по турнирам
Германия. Бундеслига 2025/2026
Германия. Кубок 2025/2026
Германия. Вторая Бундеслига 2024/2025
Германия. Кубок 2024/2025
Германия. Вторая Бундеслига 2023/2024
Германия. Бундеслига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вольфсбург
20
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, Переходные матчи
Вольфсбург
0 : 0
21.05.2026
Падерборн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Санкт-Паули
1 : 3
16.05.2026
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Вольфсбург
0 : 1
09.05.2026
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Фрайбург
1 : 1
03.05.2026
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Вольфсбург
0 : 0
25.04.2026
Боруссия М
1' - 70'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Унион
1 : 2
18.04.2026
Вольфсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Вольфсбург
1 : 2
11.04.2026
Айнтрахт
1' - 86'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Байер
6 : 3
04.04.2026
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Штутгарт
4 : 0
01.03.2026
Вольфсбург
85' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Кельн
1 : 0
30.01.2026
Вольфсбург
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Майнц
3 : 1
24.01.2026
Вольфсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вольфсбург
1 : 1
17.01.2026
Хайденхайм
1' - 46'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Вольфсбург
2 : 1
14.01.2026
Санкт-Паули
1' - 83'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Бавария
8 : 1
11.01.2026
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Вольфсбург
3 : 4
20.12.2025
Фрайбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Боруссия М
1 : 3
13.12.2025
Вольфсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсбург
3 : 1
06.12.2025
Унион
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Айнтрахт
1 : 1
30.11.2025
Вольфсбург
1' - 90'
67'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсбург
1 : 3
22.11.2025
Байер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
2 : 1
07.11.2025
Вольфсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсбург
2 : 3
02.11.2025
Хоффенхайм
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Гамбург
0 : 1
25.10.2025
Вольфсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вольфсбург
0 : 3
18.10.2025
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Аугсбург
3 : 1
04.10.2025
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Вольфсбург
0 : 1
27.09.2025
РБ Лейпциг
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Боруссия Д
1 : 0
21.09.2025
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Вольфсбург
3 : 3
13.09.2025
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вольфсбург
1 : 1
31.08.2025
Майнц
1' - 90'
9'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Хайденхайм
1 : 3
23.08.2025
Вольфсбург
1' - 90'
Главные новости
Миллионы людей отписались от сборной Португалии после истерики Роналду
15:24
1
Орлов прокомментировал пренебрежительные слова Кругового про «Зенит»
14:54
4
Сафонов обозначил сумму, за которую готов рекламировать букмекеров
14:40
1
Видаль обвинил сборную Португалии в полном неуважении к Роналду
13:54
4
Реакция Семина на решение Дзюбы завершить карьеру
13:44
5
Широков объяснил, что не так с «Краснодаром»
13:23
2
«Золотыми буквами вписал себя в историю»: Тедеев определил легенду российского футбола
13:16
9
Радимов определил преемника Месси в сборной Аргентины
12:57
2
Стало известно, пыталось ли «Динамо» вернуть Захаряна летом
12:35
1
Боснийская легенда ЦСКА: «Россия для меня родная страна»
12:05
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+