Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Enzo Leopold - статистика

Боруссия М
#8 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ганновер-96
34
3/-2
6
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Ганновер-96
3 : 3
17.05.2026
Нюрнберг
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Бохум
1 : 1
09.05.2026
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Ганновер-96
3 : 3
03.05.2026
Пройссен
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Карлсруэ
1 : 3
25.04.2026
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Ганновер-96
1 : 1
18.04.2026
Падерборн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Дармштадт
0 : 2
11.04.2026
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Ганновер-96
1 : 1
05.04.2026
Эльверсберг
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Ганновер-96
1 : 0
20.03.2026
Айнтрахт
1' - 72'
19'
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Шальке-04
2 : 2
15.03.2026
Ганновер-96
1' - 90'
79'
79'
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Ганновер-96
1 : 2
08.03.2026
Гройтер Фюрт
1' - 90'
72'
72'
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Арминия
0 : 1
28.02.2026
Ганновер-96
1' - 90'
63'
34'
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Ганновер-96
0 : 0
22.02.2026
Динамо Дрезден
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Герта
2 : 3
14.02.2026
Ганновер-96
1' - 90'
8'
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Ганновер-96
3 : 1
08.02.2026
Хольштайн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Магдебург
1 : 2
30.01.2026
Ганновер-96
1' - 90'
56'
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Ганновер-96
2 : 1
24.01.2026
Фортуна
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Кайзерслаутерн
3 : 1
18.01.2026
Ганновер-96
1' - 90'
67'
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Нюрнберг
2 : 1
21.12.2025
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Ганновер-96
0 : 0
13.12.2025
Бохум
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Пройссен
2 : 2
05.12.2025
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Ганновер-96
3 : 0
28.11.2025
Карлсруэ
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Падерборн
0 : 2
22.11.2025
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 3
08.11.2025
Дармштадт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Эльверсберг
2 : 2
31.10.2025
Ганновер-96
1' - 90'
85'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
0 : 3
26.10.2025
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Ганновер-96
0 : 3
17.10.2025
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 2
05.10.2025
Ганновер-96
1' - 89'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ганновер-96
3 : 1
28.09.2025
Арминия
1' - 79'
52'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Динамо Дрезден
2 : 2
21.09.2025
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Ганновер-96
0 : 3
13.09.2025
Герта
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Хольштайн
1 : 2
30.08.2025
Ганновер-96
1' - 90'
62, 69'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Ганновер-96
3 : 1
23.08.2025
Магдебург
1' - 90'
56'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Фортуна
0 : 2
09.08.2025
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Ганновер-96
1 : 0
03.08.2025
Кайзерслаутерн
1' - 90'
Главные новости
Миллионы людей отписались от сборной Португалии после истерики Роналду
15:24
1
Орлов прокомментировал пренебрежительные слова Кругового про «Зенит»
14:54
4
Сафонов обозначил сумму, за которую готов рекламировать букмекеров
14:40
1
Видаль обвинил сборную Португалии в полном неуважении к Роналду
13:54
4
Реакция Семина на решение Дзюбы завершить карьеру
13:44
5
Широков объяснил, что не так с «Краснодаром»
13:23
2
«Золотыми буквами вписал себя в историю»: Тедеев определил легенду российского футбола
13:16
9
Радимов определил преемника Месси в сборной Аргентины
12:57
2
Стало известно, пыталось ли «Динамо» вернуть Захаряна летом
12:35
1
Боснийская легенда ЦСКА: «Россия для меня родная страна»
12:05
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+