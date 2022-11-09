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    Джо Ходж - статистика

    #59 | Полузащитник
    Имя Джо
    Фамилия Ходж
    Команда Вулверхэмптон
    Состав Основной
    Родной город Манчестер
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 сентября 2002 (20 лет)
    Рост 172
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 Был в запасе Вулверхэмптон 0:1 Борнмут Англия. Премьер-лига, 24 тур
    Статистика по турнирам
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