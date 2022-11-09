Джо Ходж - статистика
#59 | Полузащитник
|Имя
|Джо
|Фамилия
|Ходж
|Команда
|Вулверхэмптон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Манчестер
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|172
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Джо
|Фамилия
|Ходж
|Команда
|Вулверхэмптон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Манчестер
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|172
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|Был в запасе
|Вулверхэмптон
|0:1
|Борнмут
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вулверхэмптон
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.01.2023
|80' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:1
(4:3)п
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|20.12.2022
|1' -46'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:0
|Гиллинхэм (Гиллинхэм)
|09.11.2022
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:0
|Лидс (Лидс)