Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Данила Сокол - статистика

    #16 | Вратарь
    Имя Данила
    Отчество Андреевич
    Фамилия Сокол
    Команда Славия-Мозырь
    Состав Основной
    Родной город Мозырь
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 27 февраля 2001 (22 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Славия-Мозырь 20 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2022 1' -90' Белшина (Бобруйск) 1:4 Славия-Мозырь (Мозырь)
    29.10.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 1:1 Славия-Мозырь (Мозырь)
    18.10.2022 1' -90' Минск (Минск) 5:0 Славия-Мозырь (Мозырь)
    14.10.2022 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 0:1 Энергетик-БГУ (Минск)
    09.10.2022 1' -90' Неман (Гродно) 2:0 Славия-Мозырь (Мозырь)
    17.09.2022 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 1:3 Славия-Мозырь (Мозырь)
    09.09.2022 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 1:1 Слуцк (Слуцк)
    03.09.2022 1' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 1:1 Славия-Мозырь (Мозырь)
    28.08.2022 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 0:2 Витебск (Витебск)
    07.08.2022 1' -90' БАТЭ (Борисов) 4:0 Славия-Мозырь (Мозырь)
    24.07.2022 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 1:3 Шахтер (Солигорск)
    08.07.2022 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 2:0 Белшина (Бобруйск)
    19.06.2022 Был в запасе Славия-Мозырь (Мозырь) 4:2 Минск (Минск)
    29.05.2022 1' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 5:0 Славия-Мозырь (Мозырь)
    22.05.2022 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 1:1 Неман (Гродно)
    15.05.2022 1' -90' Ислочь (Минский район) 0:2 Славия-Мозырь (Мозырь)
    07.05.2022 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 3:1 Динамо-Брест (Брест)
    30.04.2022 1' -90' Слуцк (Слуцк) 1:0 Славия-Мозырь (Мозырь)
    23.04.2022 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 2:2 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    09.04.2022 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 1:2 Динамо (Минск)
    20.03.2022 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 0:3 БАТЭ (Борисов)
    • Читайте нас: 
    11