Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 100 тыс

Андрей Левковец - статистика

Сморгонь
7 мая 1996 (30), Солигорск
#7 | Полузащитник
182 см
Беларусь
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сморгонь
24
1
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, Переходные матчи
Белшина
1 : 0
06.12.2025
Сморгонь
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Гомель
3 : 1
29.11.2025
Сморгонь
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Сморгонь
1 : 0
23.11.2025
Молодечно
1' - 30'
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Ислочь
0 : 0
09.11.2025
Сморгонь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Сморгонь
0 : 2
01.11.2025
Витебск
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
2 : 2
24.10.2025
Сморгонь
58' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Сморгонь
1 : 0
18.10.2025
БАТЭ
78' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Сморгонь
1 : 0
28.09.2025
Неман
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Сморгонь
1 : 2
24.09.2025
Динамо Мн
1' - 75'
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 1
19.09.2025
Сморгонь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Сморгонь
1 : 1
13.09.2025
Нафтан
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Сморгонь
1 : 0
23.08.2025
Динамо-Брест
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Сморгонь
1 : 1
15.08.2025
Арсенал
1' - 90'
3'
53'
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Сморгонь
0 : 0
09.08.2025
Слуцк
1' - 90'
58'
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Сморгонь
3 : 1
05.07.2025
Гомель
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Молодечно
2 : 1
27.06.2025
Сморгонь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Сморгонь
0 : 4
20.06.2025
Ислочь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Витебск
2 : 1
15.06.2025
Сморгонь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Сморгонь
0 : 2
01.06.2025
Минск
62' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Сморгонь
0 : 2
16.05.2025
Славия-Мозырь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Неман
0 : 1
11.05.2025
Сморгонь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
0 : 1
03.05.2025
Торпедо-БелАЗ
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Нафтан
3 : 1
26.04.2025
Сморгонь
1' - 90'
87'
87'
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
МЛ Витебск
3 : 1
21.04.2025
Сморгонь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Динамо-Брест
2 : 0
13.04.2025
Сморгонь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Арсенал
1 : 1
06.04.2025
Сморгонь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Динамо Мн
1 : 0
16.03.2025
Сморгонь
1' - 90'
Главные новости
Миллионы людей отписались от сборной Португалии после истерики Роналду
15:24
1
Орлов прокомментировал пренебрежительные слова Кругового про «Зенит»
14:54
3
Сафонов обозначил сумму, за которую готов рекламировать букмекеров
14:40
1
Видаль обвинил сборную Португалии в полном неуважении к Роналду
13:54
4
Реакция Семина на решение Дзюбы завершить карьеру
13:44
5
Широков объяснил, что не так с «Краснодаром»
13:23
2
«Золотыми буквами вписал себя в историю»: Тедеев определил легенду российского футбола
13:16
8
Радимов определил преемника Месси в сборной Аргентины
12:57
2
Стало известно, пыталось ли «Динамо» вернуть Захаряна летом
12:35
1
Боснийская легенда ЦСКА: «Россия для меня родная страна»
12:05
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+