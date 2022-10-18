Алекса Матич - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Алекса
|Фамилия
|Матич
|Команда
|Минск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Алекса
|Фамилия
|Матич
|Команда
|Минск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Минск
|3
|0
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.10.2022
|62' -90'
|Минск (Минск)
|1:0
|Днепр (Могилев)
|80'
|23.10.2022
|1' -42'
|Белшина (Бобруйск)
|2:2
|Минск (Минск)
|18.10.2022
|1' -68'
|Минск (Минск)
|5:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|43' 53' 21'