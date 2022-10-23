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Алекса Матич
Статистика
Алекса Матич - статистика
Завершил карьеру
20 сентября 2002 (24)
#6 | Полузащитник
184 см
Сербия
Статистика
Статистика по турнирам
Сербия. Суперлига 2023/2024
Белоруссия. Высшая лига 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Минск
3
0
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Белшина
2 : 2
23.10.2022
Минск
1' - 42'
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Минск
5 : 0
18.10.2022
Славия-Мозырь
1' - 68'
43, 53'
21'
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