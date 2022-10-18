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    Алекса Матич - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Алекса
    Фамилия Матич
    Команда Минск
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 сентября 2002 (20 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Минск 3 0 2 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.10.2022 62' -90' Минск (Минск) 1:0 Днепр (Могилев)
    80'
    23.10.2022 1' -42' Белшина (Бобруйск) 2:2 Минск (Минск)
    18.10.2022 1' -68' Минск (Минск) 5:0 Славия-Мозырь (Мозырь)
    43' 53' 21'
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