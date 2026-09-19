Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 150 тыс

Сергей Пушняков - статистика

Неман
8 февраля 1993 (33), Минск
#9 | Полузащитник
187 см
Беларусь
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Ислочь
1 : 2
19.09.2026
Неман
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Неман
1 : 0
12.09.2026
Торпедо-БелАЗ
1' - 58'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Белшина
2 : 2
06.09.2026
Неман
1' - 88'
79'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Неман
16
2
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Ислочь
1 : 2
19.09.2026
Неман
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Неман
1 : 0
12.09.2026
Торпедо-БелАЗ
1' - 58'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Белшина
2 : 2
06.09.2026
Неман
1' - 88'
79'
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Неман
1 : 0
29.08.2026
Славия-Мозырь
1' - 79'
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Нафтан
0 : 2
22.08.2026
Неман
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Витебск
1 : 0
08.08.2026
Неман
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Неман
1 : 2
30.05.2026
МЛ Витебск
1' - 57'
37'
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Барановичи
1 : 2
24.05.2026
Неман
1' - 72'
27'
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Неман
0 : 1
15.05.2026
Ислочь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
09.05.2026
Неман
1' - 64'
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Неман
2 : 1
02.05.2026
Белшина
1' - 61'
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Славия-Мозырь
0 : 0
24.04.2026
Неман
67' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Неман
3 : 1
18.04.2026
Нафтан
1' - 46'
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Минск
0 : 1
10.04.2026
Неман
1' - 61'
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Неман
2 : 0
04.04.2026
Витебск
1' - 64'
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Неман
0 : 0
21.03.2026
БАТЭ
37' - 90'
Главные новости
Миллионы людей отписались от сборной Португалии после истерики Роналду
15:24
1
Орлов прокомментировал пренебрежительные слова Кругового про «Зенит»
14:54
3
Сафонов обозначил сумму, за которую готов рекламировать букмекеров
14:40
1
Видаль обвинил сборную Португалии в полном неуважении к Роналду
13:54
4
Реакция Семина на решение Дзюбы завершить карьеру
13:44
5
Широков объяснил, что не так с «Краснодаром»
13:23
2
«Золотыми буквами вписал себя в историю»: Тедеев определил легенду российского футбола
13:16
8
Радимов определил преемника Месси в сборной Аргентины
12:57
2
Стало известно, пыталось ли «Динамо» вернуть Захаряна летом
12:35
1
Боснийская легенда ЦСКА: «Россия для меня родная страна»
12:05
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+