Лео Вайнкауф - статистика
#30 | Вратарь
|Имя
|Лео
|Фамилия
|Вайнкауф
|Команда
|Ганновер-96
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ольденбург
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|7 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|196
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Лео
|Фамилия
|Вайнкауф
|Команда
|Ганновер-96
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ольденбург
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|7 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|196
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ганновер-96
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2022
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|0:2
|Боруссия (Дортмунд)