Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роман Мачек - статистика

    #77 | Полузащитник
    Имя Роман
    Фамилия Мачек
    Команда Лугано
    Состав Основной
    Родной город Злин
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 апреля 1997 (25 лет)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 61' - 90' Сьон 1:1 Лугано Швейцария. Суперлига, 23 тур
    26.02.2023 1' - 84' Лугано 2:2 Базель Швейцария. Суперлига, 22 тур
    33' 38'
    18.02.2023 1' - 70' Янг Бойз 1:1 Лугано Швейцария. Суперлига, 21 тур
    12.02.2023 79' - 90' Лугано 1:1 Люцерн Швейцария. Суперлига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лугано 16 0 3 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 61' -90' Сьон (Сьон) 1:1 Лугано (Лугано)
    26.02.2023 1' -84' Лугано (Лугано) 2:2 Базель (Базель)
    33' 38'
    18.02.2023 1' -70' Янг Бойз (Берн) 1:1 Лугано (Лугано)
    12.02.2023 79' -90' Лугано (Лугано) 1:1 Люцерн (Люцерн)
    05.02.2023 1' -59' Винтертур (Винтертур) 1:0 Лугано (Лугано)
    28.01.2023 83' -90' Лугано (Лугано) 1:1 Грассхоппер (Цюрих)
    22.01.2023 81' -90' Сьон (Сьон) 2:3 Лугано (Лугано)
    90'
    13.11.2022 67' -90' Лугано (Лугано) 3:1 Винтертур (Винтертур)
    06.11.2022 83' -90' Лугано (Лугано) 2:0 Цюрих (Цюрих)
    29.10.2022 Был в запасе Серветт (Женева) 2:2 Лугано (Лугано)
    22.10.2022 70' -90' Люцерн (Люцерн) 3:1 Лугано (Лугано)
    19.10.2022 86' -90' Лугано (Лугано) 1:4 Янг Бойз (Берн)
    16.10.2022 79' -90' Санкт-Галлен (Санкт-Галлен) 1:1 Лугано (Лугано)
    09.10.2022 78' -90' Лугано (Лугано) 1:0 Базель (Базель)
    02.10.2022 64' -90' Лугано (Лугано) 1:0 Серветт (Женева)
    11.09.2022 46' -90' Янг Бойз (Берн) 3:0 Лугано (Лугано)
    03.09.2022 Был в запасе Цюрих (Цюрих) 1:2 Лугано (Лугано)
    28.08.2022 75' -90' Лугано (Лугано) 2:3 Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
    • Читайте нас: 
    11