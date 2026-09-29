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Чехия. Шанс Лига
Команды
Спарта
Роман Мачек
Статистика
€ 500 тыс
Роман Мачек - статистика
Спарта
18 апреля 1997 (29), Злин
#28 | Полузащитник
188 см
Чехия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
80' - 90'
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Сигма
0 : 3
20.09.2026
Спарта
1' - 60'
Лига Европы, 1 тур
Арарат-Армения
1 : 4
16.09.2026
Спарта
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Спарта
2 : 0
12.09.2026
Яблонец
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Градец-Кралове
2 : 1
06.09.2026
Спарта
1' - 90'
68'
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Лига наций 2026/2027
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И
Г
П
Ж
К
Спарта
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Арарат-Армения
1 : 4
16.09.2026
Спарта
1' - 90'
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