Уран Бизлими - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Уран
|Фамилия
|Бизлими
|Команда
|Лугано
|Состав
|Основной
|Родной город
|Базель
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 сентября 1999 (23 года)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Уран
|Фамилия
|Бизлими
|Команда
|Лугано
|Состав
|Основной
|Родной город
|Базель
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 сентября 1999 (23 года)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 73'
|Сьон
|1:1
|Лугано
|Швейцария. Суперлига, 23 тур
|26.02.2023
|1' - 84'
|Лугано
|2:2
|Базель
|Швейцария. Суперлига, 22 тур
|18.02.2023
|24' - 90'
|Янг Бойз
|1:1
|Лугано
|Швейцария. Суперлига, 21 тур
|12.02.2023
|68' - 90'
|Лугано
|1:1
|Люцерн
|Швейцария. Суперлига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лугано
|13
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -73'
|Сьон (Сьон)
|1:1
|Лугано (Лугано)
|26.02.2023
|1' -84'
|Лугано (Лугано)
|2:2
|Базель (Базель)
|18.02.2023
|24' -90'
|Янг Бойз (Берн)
|1:1
|Лугано (Лугано)
|12.02.2023
|68' -90'
|Лугано (Лугано)
|1:1
|Люцерн (Люцерн)
|05.02.2023
|Был в запасе
|Винтертур (Винтертур)
|1:0
|Лугано (Лугано)
|28.01.2023
|Был в запасе
|Лугано (Лугано)
|1:1
|Грассхоппер (Цюрих)
|22.01.2023
|Был в запасе
|Сьон (Сьон)
|2:3
|Лугано (Лугано)
|13.11.2022
|1' -67'
|Лугано (Лугано)
|3:1
|Винтертур (Винтертур)
|06.11.2022
|63' -90'
|Лугано (Лугано)
|2:0
|Цюрих (Цюрих)
|29.10.2022
|68' -90'
|Серветт (Женева)
|2:2
|Лугано (Лугано)
|22.10.2022
|1' -70'
|Люцерн (Люцерн)
|3:1
|Лугано (Лугано)
|62' 62'
|19.10.2022
|Был в запасе
|Лугано (Лугано)
|1:4
|Янг Бойз (Берн)
|86'
|16.10.2022
|1' -58'
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|1:1
|Лугано (Лугано)
|09.10.2022
|1' -78'
|Лугано (Лугано)
|1:0
|Базель (Базель)
|02.10.2022
|1' -64'
|Лугано (Лугано)
|1:0
|Серветт (Женева)
|11.09.2022
|81' -90'
|Янг Бойз (Берн)
|3:0
|Лугано (Лугано)
|03.09.2022
|74' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|1:2
|Лугано (Лугано)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Лугано (Лугано)
|2:3
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)