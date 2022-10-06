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    Антон Каде - статистика

    #30 | Нападающий
    Имя Антон
    Фамилия Каде
    Команда Базель
    Состав Основной
    Родной город Берлин
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 января 2004 (19 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 750
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Люцерн 0:1 Базель Швейцария. Суперлига, 23 тур
    26.02.2023 69' - 90' Лугано 2:2 Базель Швейцария. Суперлига, 22 тур
    23.02.2023 1' - 70' Базель 2:0 Трабзонспор Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 73' - 90' Базель 2:2 Серветт Швейцария. Суперлига, 21 тур
    16.02.2023 1' - 90' Трабзонспор 1:0 Базель Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    11.02.2023 83' - 90' Базель 3:1 Сьон Швейцария. Суперлига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Базель 3 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.02.2023 1' -70' Базель (Базель) 2:0 Трабзонспор (Трабзон)
    16.02.2023 1' -90' Трабзонспор (Трабзон) 1:0 Базель (Базель)
    03.11.2022 1' -61' Пюник (Ереван) 1:2 Базель (Базель)
    29'
    27.10.2022 Был в запасе Базель (Базель) 2:2 Жальгирис (Вильнюс)
    13.10.2022 Был в запасе Слован (Братислава) 3:3 Базель (Базель)
    06.10.2022 Был в запасе Базель (Базель) 0:2 Слован (Братислава)
    28.07.2022 Был в запасе Крузейдерс (Белфаст) 1:1 Базель (Базель)
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