Антон Каде - статистика
#30 | Нападающий
|Имя
|Антон
|Фамилия
|Каде
|Команда
|Базель
|Состав
|Основной
|Родной город
|Берлин
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 января 2004 (19 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 750
тыс
|Имя
|Антон
|Фамилия
|Каде
|Команда
|Базель
|Состав
|Основной
|Родной город
|Берлин
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 января 2004 (19 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Люцерн
|0:1
|Базель
|Швейцария. Суперлига, 23 тур
|26.02.2023
|69' - 90'
|Лугано
|2:2
|Базель
|Швейцария. Суперлига, 22 тур
|23.02.2023
|1' - 70'
|Базель
|2:0
|Трабзонспор
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|73' - 90'
|Базель
|2:2
|Серветт
|Швейцария. Суперлига, 21 тур
|16.02.2023
|1' - 90'
|Трабзонспор
|1:0
|Базель
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|11.02.2023
|83' - 90'
|Базель
|3:1
|Сьон
|Швейцария. Суперлига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Базель
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2023
|1' -70'
|Базель (Базель)
|2:0
|Трабзонспор (Трабзон)
|16.02.2023
|1' -90'
|Трабзонспор (Трабзон)
|1:0
|Базель (Базель)
|03.11.2022
|1' -61'
|Пюник (Ереван)
|1:2
|Базель (Базель)
|29'
|27.10.2022
|Был в запасе
|Базель (Базель)
|2:2
|Жальгирис (Вильнюс)
|13.10.2022
|Был в запасе
|Слован (Братислава)
|3:3
|Базель (Базель)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Базель (Базель)
|0:2
|Слован (Братислава)
|28.07.2022
|Был в запасе
|Крузейдерс (Белфаст)
|1:1
|Базель (Базель)