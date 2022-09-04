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    Бубакар Фофана - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Бубакар
    Фамилия Фофана
    Команда Серветт
    Состав Основной
    Родной город Париж
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 сентября 1998 (24 года)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Серветт 15 3 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 60' -90' Цюрих (Цюрих) 4:1 Серветт (Женева)
    06.11.2022 70' -90' Серветт (Женева) 0:0 Янг Бойз (Берн)
    29.10.2022 1' -90' Серветт (Женева) 2:2 Лугано (Лугано)
    23.10.2022 1' -67' Санкт-Галлен (Санкт-Галлен) 1:1 Серветт (Женева)
    41'
    20.10.2022 1' -66' Грассхоппер (Цюрих) 2:3 Серветт (Женева)
    56' 59'
    16.10.2022 1' -67' Серветт (Женева) 0:0 Базель (Базель)
    09.10.2022 79' -90' Серветт (Женева) 1:1 Люцерн (Люцерн)
    02.10.2022 67' -90' Лугано (Лугано) 1:0 Серветт (Женева)
    11.09.2022 76' -90' Серветт (Женева) 3:2 Цюрих (Цюрих)
    04.09.2022 89' -90' Люцерн (Люцерн) 0:2 Серветт (Женева)
    27.08.2022 74' -90' Серветт (Женева) 3:1 Грассхоппер (Цюрих)
    90'
    14.08.2022 1' -66' Янг Бойз (Берн) 3:0 Серветт (Женева)
    06.08.2022 61' -90' Серветт (Женева) 1:0 Винтертур (Винтертур)
    30.07.2022 Был в запасе Сьон (Сьон) 0:0 Серветт (Женева)
    24.07.2022 68' -90' Базель (Базель) 1:1 Серветт (Женева)
    17.07.2022 84' -90' Серветт (Женева) 1:0 Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
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