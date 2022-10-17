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    Kazu - статистика

    #55 | Полузащитник
    Имя Kazu
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аваи 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:2 Аваи (Флорианополис)
    17.10.2022 87' -90' Аваи (Флорианополис) 0:3 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
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