Оливер Скарлс - статистика
#68 | Полузащитник
|Имя
|Оливер
|Фамилия
|Скарлс
|Команда
|Вест Хэм
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 декабря 2005 (17 лет)
|Имя
|Оливер
|Фамилия
|Скарлс
|Команда
|Вест Хэм
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 декабря 2005 (17 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вест Хэм
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|0:3
|Вест Хэм (Лондон)
|13.10.2022
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|2:1
|Андерлехт (Брюссель)