Шади Рияд - статистика
#35 | Защитник
|Имя
|Шади
|Фамилия
|Рияд
|Команда
|Барселона
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Пальма-де-Мальорка
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 июня 2003 (19 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Шади
|Фамилия
|Рияд
|Команда
|Барселона
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Пальма-де-Мальорка
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 июня 2003 (19 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Барселона
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2022
|89' -90'
|Осасуна (Памплона)
|1:2
|Барселона (Барселона)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|2:0
|Альмерия (Альмерия)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|1:0
|Сельта (Виго)