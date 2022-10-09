Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шади Рияд - статистика

    #35 | Защитник
    Имя Шади
    Фамилия Рияд
    Команда Барселона
    Состав Молодежный
    Родной город Пальма-де-Мальорка
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 июня 2003 (19 лет)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Барселона 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2022 89' -90' Осасуна (Памплона) 1:2 Барселона (Барселона)
    05.11.2022 Был в запасе Барселона (Барселона) 2:0 Альмерия (Альмерия)
    09.10.2022 Был в запасе Барселона (Барселона) 1:0 Сельта (Виго)
    • Читайте нас: 
    11