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Ла Лига 2026/2027
Команды
Депортиво
Марк Касадо
Статистика
€ 18 млн
Марк Касадо - статистика
Депортиво
14 сентября 2003 (23)
#6 | Полузащитник
172 см
Испания
Статистика
Новости
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Депортиво
1 : 1
20.09.2026
Бетис
1' - 34'
34'
Испания. Примера, 6 тур
Депортиво
0 : 1
16.09.2026
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Хетафе
1 : 1
13.09.2026
Депортиво
1' - 62'
Испания. Примера, 4 тур
Вильярреал
2 : 3
05.09.2026
Депортиво
66' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Примера 2024/2025
Лига наций 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Суперкубок Испании 2024/2025
Товарищеские матчи 2024
Испания. Примера 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Товарищеские матчи 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Депортиво
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Депортиво
1 : 1
20.09.2026
Бетис
1' - 34'
34'
Испания. Примера, 6 тур
Депортиво
0 : 1
16.09.2026
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Хетафе
1 : 1
13.09.2026
Депортиво
1' - 62'
Испания. Примера, 4 тур
Вильярреал
2 : 3
05.09.2026
Депортиво
66' - 90'
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