Марк Касадо - статистика
#29 | Полузащитник
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Касадо
|Команда
|Барселона
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 сентября 2003 (19 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Касадо
|Команда
|Барселона
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 сентября 2003 (19 лет)
|Рост
|172
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед
|2:1
|Барселона
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|Был в запасе
|Барселона
|2:2
|Манчестер Юнайтед
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч