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    Марк Касадо - статистика

    #29 | Полузащитник
    Имя Марк
    Фамилия Касадо
    Команда Барселона
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 сентября 2003 (19 лет)
    Рост 172
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 Был в запасе Манчестер Юнайтед 2:1 Барселона Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 Был в запасе Барселона 2:2 Манчестер Юнайтед Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
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