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    Андрей Чесноков - статистика

    #9 | Полузащитник
    Имя Андрей
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Чесноков
    Команда Текстильщик
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 октября 1995 (27 лет)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Текстильщик 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.10.2022 80' -90' Текстильщик (Иваново) 0:0
    (2:4)п    		 Кубань (Краснодар)
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