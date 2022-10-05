Андрей Чесноков - статистика
#9 | Полузащитник
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Чесноков
|Команда
|Текстильщик
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Чесноков
|Команда
|Текстильщик
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Текстильщик
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.10.2022
|80' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|0:0
(2:4)п
|Кубань (Краснодар)