Артур Табишев - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Артур
|Отчество
|Юнусович
|Фамилия
|Табишев
|Команда
|СтавропольАгроСоюз
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 июля 1992 (30 лет)
|Имя
|Артур
|Отчество
|Юнусович
|Фамилия
|Табишев
|Команда
|СтавропольАгроСоюз
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 июля 1992 (30 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|СтавропольАгроСоюз
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.10.2022
|1' -90'
|СтавропольАгроСоюз (Ивановское)
|0:3
|Нефтехимик (Нижнекамск)