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    Кантемир Нахушев - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Кантемир
    Отчество Заурович
    Фамилия Нахушев
    Команда СтавропольАгроСоюз
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 31 июля 1999 (23 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    СтавропольАгроСоюз 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.10.2022 1' -90' СтавропольАгроСоюз (Ивановское) 0:3 Нефтехимик (Нижнекамск)
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