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    Андрей Сугак - статистика

    #77 | Защитник
    Имя Андрей
    Отчество Денисович
    Фамилия Сугак
    Команда СтавропольАгроСоюз
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 августа 1998 (24 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    СтавропольАгроСоюз 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.10.2022 1' -90' СтавропольАгроСоюз (Ивановское) 0:3 Нефтехимик (Нижнекамск)
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