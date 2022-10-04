Сергей Чикильдин - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Чикильдин
|Команда
|СтавропольАгроСоюз
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|25 января 1991 (32 года)
|Рост
|191
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Чикильдин
|Команда
|СтавропольАгроСоюз
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|25 января 1991 (32 года)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|СтавропольАгроСоюз
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.10.2022
|1' -90'
|СтавропольАгроСоюз (Ивановское)
|0:3
|Нефтехимик (Нижнекамск)