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    Хаким Генуш - статистика

    #12 | Защитник
    Имя Хаким
    Фамилия Генуш
    Команда Аустрия Л
    Состав Основной
    Родной город Нанси
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 мая 2000 (22 года)
    Рост 172
    Стоимость:
    € 450
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Аустрия Л 0:2 Штурм Австрия. Бундеслига, 20 тур
    83'
    24.02.2023 1' - 90' ЛАСК 1:0 Аустрия Л Австрия. Бундеслига, 19 тур
    19.02.2023 1' - 82' Аустрия Л 1:0 Аустрия Австрия. Бундеслига, 18 тур
    11.02.2023 1' - 76' Зальцбург 4:0 Аустрия Л Австрия. Бундеслига, 17 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аустрия Л 19 1 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Аустрия Л (Лустенау) 0:2 Штурм (Грац)
    83'
    24.02.2023 1' -90' ЛАСК (Линц) 1:0 Аустрия Л (Лустенау)
    19.02.2023 1' -82' Аустрия Л (Лустенау) 1:0 Аустрия (Вена)
    11.02.2023 1' -76' Зальцбург (Зальцбург) 4:0 Аустрия Л (Лустенау)
    12.11.2022 1' -90' Аустрия Л (Лустенау) 3:0 Альтах (Альтах)
    51'
    05.11.2022 1' -77' Хартберг (Хартберг) 1:1 Аустрия Л (Лустенау)
    29'
    29.10.2022 64' -90' Аустрия Л (Лустенау) 3:3 Рапид (Вена)
    23.10.2022 75' -90' Аустрия Л (Лустенау) 0:0 Рид (Рид)
    15.10.2022 1' -68' Тироль (Ваттенс) 3:2 Аустрия Л (Лустенау)
    08.10.2022 1' -80' Аустрия К (Клагенфурт) 2:1 Аустрия Л (Лустенау)
    01.10.2022 1' -85' Аустрия Л (Лустенау) 1:3 Вольфсберг (Вольфсберг)
    18.09.2022 1' -68' Штурм (Грац) 2:0 Аустрия Л (Лустенау)
    15'
    11.09.2022 1' -90' Аустрия Л (Лустенау) 1:1 ЛАСК (Линц)
    03.09.2022 1' -90' Аустрия (Вена) 2:2 Аустрия Л (Лустенау)
    27.08.2022 1' -72' Аустрия Л (Лустенау) 0:6 Зальцбург (Зальцбург)
    14.08.2022 1' -90' Аустрия Л (Лустенау) 4:1 Хартберг (Хартберг)
    07.08.2022 1' -90' Рапид (Вена) 1:1 Аустрия Л (Лустенау)
    84'
    30.07.2022 1' -80' Рид (Рид) 1:0 Аустрия Л (Лустенау)
    24.07.2022 1' -90' Аустрия Л (Лустенау) 2:1 Тироль (Ваттенс)
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