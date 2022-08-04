Християн Петров - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Християн
|Фамилия
|Петров
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пловдив
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 июня 2002 (20 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Християн
|Фамилия
|Петров
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пловдив
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 июня 2002 (20 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -90'
|Базель (Базель)
|2:0
|ЦСКА (София)
|45'
|18.08.2022
|1' -90'
|ЦСКА (София)
|1:0
|Базель (Базель)
|11.08.2022
|Был в запасе
|Сент Патрикс (Дублин)
|0:2
|ЦСКА (София)
|04.08.2022
|1' -90'
|ЦСКА (София)
|0:1
|Сент Патрикс (Дублин)