Дарио Шарич - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Дарио
|Фамилия
|Шарич
|Команда
|Палермо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Дарио
|Фамилия
|Шарич
|Команда
|Палермо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Босния и Герцеговина
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.09.2022
|1' -71'
|Румыния
|4:1
|Босния и Герцеговина
|23.09.2022
|Был в запасе
|Босния и Герцеговина
|1:0
|Черногория