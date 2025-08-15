Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия А 2025/2026 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия В 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Товарищеские матчи. Сборные 2022