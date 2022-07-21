Каан Кайринен - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Каан
|Фамилия
|Кайринен
|Команда
|Лиллестрем
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 декабря 1998 (24 года)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Каан
|Фамилия
|Кайринен
|Команда
|Лиллестрем
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 декабря 1998 (24 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лиллестрем
|4
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -65'
|Антверпен (Антверпен)
|2:0
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|04.08.2022
|1' -82'
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|1:3
|Антверпен (Антверпен)
|45'
|28.07.2022
|1' -66'
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|5:2
|СИК (Сейняйоки)
|21.07.2022
|1' -90'
|СИК (Сейняйоки)
|0:1
|Лиллестрем (Лиллестрем)