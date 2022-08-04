Джелил Абдулла - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Джелил
|Фамилия
|Абдулла
|Команда
|Шкупи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тетово
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|190
|Имя
|Джелил
|Фамилия
|Абдулла
|Команда
|Шкупи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тетово
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шкупи
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.08.2022
|Был в запасе
|Шкупи (Чаир)
|1:2
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|04.08.2022
|90' -90'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|3:1
|Шкупи (Чаир)