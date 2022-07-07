Андрасс Йохансен - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Андрасс
|Фамилия
|Йохансен
|Команда
|Б36 Торсхавн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Торсхавн
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 ноября 2001 (21 год)
|Рост
|185
|Имя
|Андрасс
|Фамилия
|Йохансен
|Команда
|Б36 Торсхавн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Торсхавн
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 ноября 2001 (21 год)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Б36 Торсхавн
|6
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.08.2022
|1' -76'
|Б36 Торсхавн (Торсхавн)
|1:2
|Виборг (Виборг)
|03.08.2022
|1' -66'
|Виборг (Виборг)
|3:0
|Б36 Торсхавн (Торсхавн)
|28.07.2022
|1' -90'
|Тре Фиори (Фьерентино)
|0:0
|Б36 Торсхавн (Торсхавн)
|21.07.2022
|1' -90'
|Б36 Торсхавн (Торсхавн)
|1:0
|Тре Фиори (Фьерентино)
|84' 78'
|14.07.2022
|60' -122'
|Б36 Торсхавн (Торсхавн)
|4:1
(4:3)п
|Борац (Баня-Лука)
|07.07.2022
|85' -90'
|Борац (Баня-Лука)
|2:0
|Б36 Торсхавн (Торсхавн)