Лукас Газал - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Газал
|Команда
|Атлетико Гойяненсе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Диадема
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 августа 1999 (23 года)
|Рост
|187
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Газал
|Команда
|Атлетико Гойяненсе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Диадема
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 августа 1999 (23 года)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико Гойяненсе
|13
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|06.11.2022
|1' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|03.11.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|2:3
|Сантос (Сан-Паулу)
|28.10.2022
|1' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|24.10.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:0
|Сеара (Форталеза)
|17.10.2022
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|11.10.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|06.10.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|3:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|02.10.2022
|1' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|29.09.2022
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|20.09.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Коритиба (Коритиба)
|2:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|05.09.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|22.08.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Куяба (Куяба)
|07.08.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|2:1
|Брагантино (Сан-Паулу)