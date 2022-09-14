Томмазо Барбиери - статистика
#42 | Защитник
|Имя
|Томмазо
|Фамилия
|Барбиери
|Команда
|Ювентус
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Маджента
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 августа 2002 (20 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Томмазо
|Фамилия
|Барбиери
|Команда
|Ювентус
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Маджента
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 августа 2002 (20 лет)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.02.2023
|Был в запасе
|Ювентус
|1:0
|Фиорентина
|Италия. Серия А, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ювентус
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|88' -90'
|Ювентус (Турин)
|1:2
|ПСЖ (Париж)
|14.09.2022
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|1:2
|Бенфика (Лиссабон)