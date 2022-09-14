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    Томмазо Барбиери - статистика

    #42 | Защитник
    Имя Томмазо
    Фамилия Барбиери
    Команда Ювентус
    Состав Молодежный
    Родной город Маджента
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 августа 2002 (20 лет)
    Рост 181
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.02.2023 Был в запасе Ювентус 1:0 Фиорентина Италия. Серия А, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ювентус 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.11.2022 88' -90' Ювентус (Турин) 1:2 ПСЖ (Париж)
    14.09.2022 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:2 Бенфика (Лиссабон)
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