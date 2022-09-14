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    Марио Чурич - статистика

    #97 | Полузащитник
    Имя Марио
    Фамилия Чурич
    Команда Торпедо
    Состав Основной
    Родной город Сплит
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 сентября 1998 (24 года)
    Рост 182
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Краснодар 2:2 Торпедо Россия. Премьер-лига, 18 тур
    26.02.2023 Был в запасе Акрон 2:0 Торпедо Россия. Кубок, 1/4 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо 4 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 Был в запасе Акрон (Тольятти) 2:0 Торпедо (Москва)
    26.11.2022 1' -46' Торпедо (Москва) 1:2 Урал (Екатеринбург)
    22.11.2022 Был в запасе Торпедо (Москва) 1:1
    (2:4)п    		 Сочи (Сочи)
    19.10.2022 1' -90' ЦСКА (Москва) 0:1 Торпедо (Москва)
    11'
    28.09.2022 1' -75' Урал (Екатеринбург) 1:0 Торпедо (Москва)
    14.09.2022 1' -46' Сочи (Сочи) 1:3 Торпедо (Москва)
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