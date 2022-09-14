Марио Чурич - статистика
#97 | Полузащитник
|Имя
|Марио
|Фамилия
|Чурич
|Команда
|Торпедо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сплит
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 сентября 1998 (24 года)
|Рост
|182
|Имя
|Марио
|Фамилия
|Чурич
|Команда
|Торпедо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сплит
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 сентября 1998 (24 года)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Краснодар
|2:2
|Торпедо
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Акрон
|2:0
|Торпедо
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо
|4
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|2:0
|Торпедо (Москва)
|26.11.2022
|1' -46'
|Торпедо (Москва)
|1:2
|Урал (Екатеринбург)
|22.11.2022
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|1:1
(2:4)п
|Сочи (Сочи)
|19.10.2022
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|11'
|28.09.2022
|1' -75'
|Урал (Екатеринбург)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|14.09.2022
|1' -46'
|Сочи (Сочи)
|1:3
|Торпедо (Москва)