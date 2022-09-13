Дмитрий Малыхин - статистика
#37 | Полузащитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Малыхин
|Команда
|Химки
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 ноября 2000 (22 года)
|Рост
|181
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Малыхин
|Команда
|Химки
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 ноября 2000 (22 года)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химки
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2022
|1' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|4:1
|Химки (Химки)
|22.11.2022
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|1:1
(1:3)п
|Пари НН (Нижний Новгород)
|18.10.2022
|1' -46'
|Локомотив (Москва)
|1:0
|Химки (Химки)
|28.09.2022
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|0:5
|Локомотив (Москва)
|13.09.2022
|74' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:1
(5:3)п
|Химки (Химки)