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    Дмитрий Малыхин - статистика

    #37 | Полузащитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Олегович
    Фамилия Малыхин
    Команда Химки
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 ноября 2000 (22 года)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Химки 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2022 1' -90' Краснодар (Краснодар) 4:1 Химки (Химки)
    22.11.2022 Был в запасе Химки (Химки) 1:1
    (1:3)п    		 Пари НН (Нижний Новгород)
    18.10.2022 1' -46' Локомотив (Москва) 1:0 Химки (Химки)
    28.09.2022 Был в запасе Химки (Химки) 0:5 Локомотив (Москва)
    13.09.2022 74' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 1:1
    (5:3)п    		 Химки (Химки)
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