Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Матвей Елизаров - статистика

Металлург Л
3 июля 2004 (22)
#15 | Полузащитник
187 см
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Металлург Л
13
1
3
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Металлург Л
2 : 0
09.11.2024
Иртыш
1' - 57'
44, 49'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Муром
1 : 1
02.11.2024
Металлург Л
1' - 72'
52'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Родина-2
1 : 2
26.10.2024
Металлург Л
57' - 90'
85'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Металлург Л
4 : 1
19.10.2024
Динамо Бр
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Химик
0 : 1
12.10.2024
Металлург Л
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Металлург Л
1 : 2
05.10.2024
Торпедо Миасс
74' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Волга
1 : 1
29.09.2024
Металлург Л
1' - 58'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Металлург Л
0 : 1
21.09.2024
Машук-КМВ
72' - 90'
84'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Иртыш
1 : 1
13.09.2024
Металлург Л
75' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 8 тур
Металлург Л
2 : 3
08.09.2024
Муром
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 7 тур
Металлург Л
2 : 1
31.08.2024
Родина-2
70' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 6 тур
Динамо Бр
3 : 0
25.08.2024
Металлург Л
74' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 5 тур
Металлург Л
1 : 1
17.08.2024
Химик
58' - 90'
59'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 4 тур
Торпедо Миасс
1 : 0
10.08.2024
Металлург Л
86' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 3 тур
Металлург Л
0 : 1
03.08.2024
Волга
65' - 90'
Главные новости
Реакция Семина на решение Дзюбы завершить карьеру
13:44
2
Широков объяснил, что не так с «Краснодаром»
13:23
«Золотыми буквами вписал себя в историю»: Тедеев определил легенду российского футбола
13:16
1
Радимов определил преемника Месси в сборной Аргентины
12:57
1
Стало известно, пыталось ли «Динамо» вернуть Захаряна летом
12:35
1
Боснийская легенда ЦСКА: «Россия для меня родная страна»
12:05
2
ФотоСафонов стал лицом легендарного фаст-фуд-ресторана
11:55
4
Названы два соперника, которых Роналду не смог одолеть
11:31
1
Мостовой запретит сборной Португалии играть в футбол, если она выгонит Роналду
11:01
5
Реакция фанатов «Зенита» на уход Барриоса
10:41
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+