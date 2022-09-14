Евгений Игнатович - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Вадимович
|Фамилия
|Игнатович
|Команда
|Звезда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 мая 2000 (22 года)
|Рост
|181
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Вадимович
|Фамилия
|Игнатович
|Команда
|Звезда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 мая 2000 (22 года)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Звезда
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.11.2022
|82' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:2
|Звезда (Санкт-Петербург)
|02.11.2022
|46' -90'
|Родина (Москва)
|3:4
|Звезда (Санкт-Петербург)
|50'
|05.10.2022
|Был в запасе
|Звезда (Санкт-Петербург)
|2:0
|Велес (Москва)
|14.09.2022
|1' -90'
|Амкал (Москва)
|2:2
(2:4)п
|Звезда (Санкт-Петербург)