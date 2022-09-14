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    Евгений Игнатович - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Евгений
    Отчество Вадимович
    Фамилия Игнатович
    Команда Звезда
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 мая 2000 (22 года)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Звезда 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.11.2022 82' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:2 Звезда (Санкт-Петербург)
    02.11.2022 46' -90' Родина (Москва) 3:4 Звезда (Санкт-Петербург)
    50'
    05.10.2022 Был в запасе Звезда (Санкт-Петербург) 2:0 Велес (Москва)
    14.09.2022 1' -90' Амкал (Москва) 2:2
    (2:4)п    		 Звезда (Санкт-Петербург)
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